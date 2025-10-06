menu
Pertamina Ingin Pembalap Muda Indonesia Tumbuh dengan Karakter Tangguh
Pertamina mengatakan para pembalap muda merupakan wujud komitmen membangun talenta muda berprestasi. Foto: dok Pertamina

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina menghadirkan kisah lain yang tak kalah menarik. Bukan tentang para juara dunia yang berlaga, melainkan tentang bibit-bibit muda Indonesia yang suatu hari kelak mungkin akan berada di lintasan yang sama.

Dua di antaranya adalah Fawwaz Al-Faizi dan Faqih Al Ghifari, pembalap cilik berbakat yang didukung Pertamina untuk berkompetisi di FIM MiniGP Indonesia, yakni sebuah ajang pembinaan resmi bagi talenta muda menuju jenjang balap profesional.

Sebagai bagian dari program pembinaan, para pembalap cilik ini juga diajak melihat langsung atmosfer dan lintasan Pertamina Mandalika International Circuit, menyaksikan dari dekat bagaimana para pembalap dunia beraksi, sekaligus menumbuhkan semangat mereka untuk terus berlatih dan bermimpi menjadi pembalap besar di masa depan.

Fawwaz Al Faizi, pembalap cilik delapan tahun asal Kalimantan Selatan, mulai mengaspal sejak usia empat tahun, bisa bersepeda dari usia 3 tahun.

Kemudian ia mendapat hadiah motor pocketbike saat ulang tahun ke-4. Awalnya motornya hanya dipakai untuk keliling kompleks di sekitar rumah, tapi beberapa bulan kemudian Fawwaz minta dibelikan baju balap.

Fawwaz melihat balapan di televisi dan berkata polos pada orang tuanya, “Aku juga mau kayak mereka".

Kini, dia terbiasa menaklukkan tikungan tajam dengan gaya “elbow down” layaknya idolanya, Marc Marquez.

“Awalnya masih ragu-ragu waktu nikung, tapi sekarang sudah bisa elbow down,” ujar Fawwaz sambil tersenyum.

