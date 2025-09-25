Pertamina Jaga Energi di Papua Pegunungan, BBM Hadir di Distrik Kanggime dan Balingga

jpnn.com, PAPUA PEGUNUNGAN - Pesawat pengangkut BBM mendarat di Bandara Karubaga, Papua Pegunungan meski disambut dengan rintik hujan.

Perjalanan BBM ini tidak berhenti di situ, karena selanjutnya 5 ribu liter solar diangkut menggunakan mobil menuju Distrik Kanggime, Tolikara dan 10 ribu liter Pertalite diantarkan untuk melayani masyarakat di Distrik Balingga, Lanny Jaya.

Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Awan Raharjo mengungkapkan di September ini, lembaga penyalur Pertamina sudah bisa melayani masyarakat di Distrik Kanggime dan Distrik Balingga.

"Hadirnya energi di dua distrik di Papua Pegunungan ini merupakan upaya luar biasa Pertamina Patra Niaga bersama seluruh pihak mulai dari BPH Migas, pemerintah daerah, pemilik lembaga penyalur hingga masyarakat sebagai konsumen yang kami layani," terang Awan Raharjo dalam keterangannya, Kamis (25/9).

Perjalanan energi menuju Distrik Kanggime dan Distrik Balingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan membutuhkan setidaknya 2 moda transportasi.

BBM terbang menggunakan pesawat angkut selama sekitar 45 menit dari Timika, lalu melanjutkan perjalannya selama 2-3 jam sampai tiba di lembaga penyalur, semua dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang sering berubah-ubah di daerah Papua Pegunungan.

Saat ini, lembaga penyalur 86.990.03 di Distrik Kanggime dan lembaga penyalur 86.995.32 di Distrik Balingga menjadi tulang punggung untuk menjalankan roda transportasi sekaligus ekonomi di daerah tersebut.

Ke depan, distribusi BBM ke dua lembaga penyalur akan terus dimonitor, baik dari jumlah BBM yang diperlukan, maupun dari jenis produk yang disalurkan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekitar.