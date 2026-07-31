Pertamina Jaga Keandalan Jantung Distribusi Energi Nasional di Gerbang Jawa

jpnn.com, CILEGON - Keandalan distribusi energi menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Untuk memastikan operasional berjalan aman, andal, dan sesuai standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melakukan Management Walkthrough (MWT) ke Fuel Terminal (FT) Tanjung Gerem, Cilegon, Banten, Selasa (29/7).

Dalam kunjungan tersebut, Mochamad Iriawan menegaskan FT Tanjung Gerem memiliki peran vital dalam mendukung distribusi energi nasional, khususnya di jalur penghubung Pulau Jawa dan Sumatra.

Beroperasi sejak 1996, terminal ini menjadi salah satu fasilitas utama Pertamina yang melayani distribusi BBM di wilayah Banten dan sekitarnya, dengan kapasitas penyimpanan sekitar 120 ribu kiloliter yang didukung tiga fasilitas jetty untuk menunjang kelancaran penerimaan dan penyaluran energi.

Irawan meninjau langsung berbagai fasilitas operasional, mulai dari area penerimaan dan penyaluran BBM, tangki timbun, hingga sistem keselamatan dan tanggap darurat.

Dalam arahannya, Irawan menekankan pentingnya menjaga standar HSSE, memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), meningkatkan pengendalian losses, serta terus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keandalan operasional.

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Dia juga mendorong pengelolaan operasional yang memperhatikan keselamatan masyarakat, termasuk pengaturan lalu lintas armada mobil tangki agar tidak mengganggu aktivitas di sekitar terminal.

Selain itu, Komut Pertamina juga memastikan kesiapan sistem tanggap darurat terminal, termasuk fasilitas pemadam kebakaran dan infrastruktur pendukung lainnya, sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko untuk menjaga keandalan operasional dan keselamatan kerja.