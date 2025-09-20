menu
Pertamina Jamin Stok BBM di SPBU Swasta Bakal Normal Pekan Depan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menjamin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum swasta bakal beroperasi normal mulai pekan depan.

Pengoperasian itu setelah adanya kelangkaan BBM bagi SPBU swasta, seperti Shell, VIVO, dan BP.

“Pokoknya kami usahakan dalam satu minggu ke depan ini sudah terpenuhi dan SPBU swasta sudah bisa berjalan dengan normal,” ucap Simon di Istana Negara, pada Jumat (19/9).

Menurut dia, penjualan BBM dari Pertamina ke SPBU swasta bakal dilakukan transparan dengan mekanisme open book.

Simon mengaku pemerintah juga memastikan akan menutupi kekurangan BBM sampai akhir 2025.

“Jadi, kita melihat cost-cost apa yang muncul, kemudian diatur mekanisme secara B2B. Yang pasti jangan sampai mebebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi,” tuturnya.

Dia mengeklaim bahwa Pertamina tidak mencari keuntungan atas situasi yang terjadi beberapa hari terakhir ini.

Tugas utama Pertamina, kata dia, saat ini meningkatkan lifting bersama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas lainnya.

