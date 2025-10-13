Pertamina JBB Apresiasi Langkah Cepat Penanganan Kebakaran Kendaraan di SPBU Cimahi

jpnn.com - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) mengapresiasi langkah cepat penanganan insiden kebakaran kendaraan yang terjadi di SPBU 34-40511, Jl. Mahar Martanegara, Kota Cimahi, pada Sabtu (11/10) sekitar pukul 09.20 WIB.

Insiden melibatkan satu unit kendaraan yang terbakar saat sedang mengantri pengisian bahan bakar. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian ini.

“Kami mengapresiasi kesigapan petugas SPBU, tim pemadam kebakaran, dan aparat setempat dalam menangani kejadian ini sehingga api bisa langsung dipadamkan,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, Senin (13/10).

Baca Juga: Pertamina Pastikan Pasokan BBM Aman Pascainsiden Kebakaran di SPBU 3411403

Berdasarkan keterangan awal di lapangan, api muncul dari bagian dalam kendaraan pada saat proses pengisian berlangsung. Kebakaran diduga disebabkan adanya galon BBM di dalam kendaraan, dan saat ini masih dalam proses investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Petugas operator SPBU merespons dengan sigap menggunakan APAR, serta dibantu oleh Tim Pemadam Kebakaran Kota Cimahi untuk memadamkan api dan melokalisir area agar tidak terjadi penyebaran.

Pertamina Patra Niaga Regional JBB memastikan bahwa penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berjalan normal melalui pengalihan suplai ke SPBU terdekat, yakni SPBU 34.40510, SPBU 34.40516, dan SPBU 34.40522.

Satria menegaskan, Pertamina berkomitmen untuk menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

"Komitmen kami untuk menjaga aliran distribusi BBM ke masyarakat sesuai aturan," ungkapnya.