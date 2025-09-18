Pertamina JBB Raih 63 Penghargaan ENSIA 2025, Luar Biasa!

jpnn.com - JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) meraih Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2025.

Penghargaan itu digagas Sucofindo sejak 2022 sebagai apresiasi kepada para pelaku dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam ajang tersebut, Pertamina Patra Niaga JBB berhasil meraih 63 penghargaan yang terdiri dari 12 Platinum, 29 Emas, dan 22 Silver.

"Penghargaan ini merupakan wujud nyata dari kerja keras seluruh insan karyawan menjaga kelestarian lingkungan dan masyarakat," kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria, Kamis (18/9).

Sembilan lokasi kerja di wilayah Regional JBB yang memperoleh penghargaan tersebut meliputi:

Fuel Terminal Tanjung Gerem

Soekarno-Hatta Fuel Terminal & Hydrant Installation (SHAFTHI)

Integrated Terminal Jakarta (ITJ)

Fuel Terminal Cikampek

Integrated Terminal Balongan

Aviation Fuel Terminal (AFT) Husein Sastranegara

Fuel Terminal Bandung

Fuel Terminal Tasikmalaya

AFT Halim Perdanakusuma,

yang terbagi dalam kategori penghargaan, yakni:

Efisiensi Energi

Penurunan Emisi

Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air

Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3

Pengelolaan Sampah

Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Inovasi Sosial.

"Kami akan terus memperkuat komitmen mendukung pencapaian target SDG’s, sekaligus memberikan nilai tambah bagi lingkungan, masyarakat, dan perusahaan,” ujar Satria.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dalam acara penghargaan tersebut menyatakan menyambut baik penyelanggaraan ENSIA 2025.