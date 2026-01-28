Pertamina-Kementerian ESDM & Seruni KMP Berkolaborasi Buka Akses Air Bersih di Merauke

jpnn.com, MERAUKE - PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga berkolaborasi bersama Kementerian ESDM serta Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih (Seruni KMP) mewujudkan akses air bersih bagi 699 masyarakat Kampung Tambat, Merauke, Papua Selatan.

Ini adalah wujud komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penyediaan akses air bersih yang berkelanjutan.

Peresmian pembangunan sumur air bersih di Merauke ini dihadiri langsung oleh Ketua Bidang IV Seruni KMP Sri Suparni Bahlil, Liza Thohir selaku Ketua Bidang I Seruni KMP, dan Ernawati Trenggono selaku Wakil Ketua Seruni KMP, Senin (26/1).

Perwakilan Seruni KMP Sri Suparni Bahlil mengapresiasi dukungan Pertamina Patra Niaga.

Dia menilai selain melayani sesuai bidang pekerjaan, pelayanan, kontribusi, dan pendekatan humanis kepada masyarakat juga dibuktikan melalui dukungan terwujudnya air bersih bagi masyarakat.

“Kami mendapat informasi bahwa Kampung Tambat ini seringkali mengalami keterbatasan akses air bersih, terutama saat musim kemarau. Dengan adanya sumur air bersih ini harapannya masyarakat lebih mudah mengakses air, tidak lagi mengandalkan tampungan air hujan dan sumur manual,” ujar Sri Suparni Bahlil.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Papua Maluku PT Pertamina Patra Niaga Ispiani Abbas menyampaikan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat.

Program ini meliputi pembangunan sumur air bersih pada 2 titik, yakni di SD Inpres Tambat dan Posyandu Tambat.