Pertamina Lakukan Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi

Pertamina Lakukan Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi

Pertamina Lakukan Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi
Pertamina melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi Pertamax Series dan Dex Series berlaku pada 1 September 2025. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi Pertamax Series dan Dex Series berlaku pada 1 September 2025.

Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi Pertamax Series dan Dex Series per 1 September 2025 di Pulau Jawa dan Bali adalah sebagai berikut:

1. Pertamax (RON 92): Rp 12.200/liter

2. Pertamax Green (RON 95): Rp 13.000/liter

3. Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.100/liter

4. Dexlite (CN 51): Rp 13.600/liter

5. Pertamina Dex (CN 53): Rp 13.850/liter.

Informasi lengkap mengenai harga terbaru BBM Pertamina di seluruh wilayah Indonesia dapat diakses melalui website Pertamina Patra Niaga. (jpnn)


Pertamina Reduksi 1 Juta Ton Lebih Emisi Karbon, Dekati Target Tahunan di 2025

Pertamina melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi Pertamax Series dan Dex Series berlaku pada 1 September 2025.


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com

