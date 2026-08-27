Pertamina Lanjutkan Perampingan Organisasi, Targetkan Akhir Tahun Tuntas
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus melanjutkan streamlining atau perampingan organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyatakan upaya ini dilakukan untuk mendukung program-program pemerintah.
Saat ini pihak perseroan masih terus melaksanakan kajian internal dan upaya terbaik dalam proses transformasi tersebut.
"Dan ini terus berjalan sesuai dengan target pemerintah,” ujar Baron di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Hingga saat ini, Baron menyatakan manajemen masih terus melakukan kajian mendalam terhadap beberapa unit bisnis yang akan disesuaikan.
Pihak perseroan memastikan seluruh tahapan reorganisasi ini akan tuntas sesuai dengan jadwal yang telah dicanangkan sebelumnya.
"Di akhir tahun ini sudah akan ada beberapa penyesuaian organisasi dari Pertamina," ucap Muhammad Baron menjelaskan target perampingan tersebut.
Sebagai informasi, Pertamina sebelumnya telah merampungkan perampingan terhadap 31 entitas per Juni 2026.
PT Pertamina terus melanjutkan streamlining atau perampingan organisasi, reorganisasi ditargetkan tuntas akhir tahun.
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