Pertamina Lubricants Bagi-bagi Cashback hingga Rp 40 Ribu, Ada Syaratnya

jpnn.com - Pertamina Lubricants menghadirkan promo menarik dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 2026. Konsumen berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp 40 ribu untuk pembelian produk pelumas tertentu.

Program tersebut berlangsung pada 1-6 September 2026 dan berlaku untuk produk Enduro, Fastron, Prima XP, Meditran, serta Mesran series dengan ketentuan volume pembelian yang berlaku.

Cashback hingga Rp 40 Ribu

Promo tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi Pertamina Lubricants kepada pelanggan. Selain cashback, perusahaan juga menggelar kegiatan Sapa Pelanggan di sejumlah SPBU Pertamina.

Kegiatan tersebut berlangsung di 22 kota, mulai dari Medan hingga Jayapura. Salah satunya digelar di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

"Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi kami untuk terus hadir dan mendengarkan langsung kebutuhan pelanggan di lapangan."

"Kegiatan Sapa Pelanggan seperti di SPBU MT Haryono ini adalah bagian dari komitmen Pertamina Lubricants untuk memastikan setiap pengendara mendapatkan edukasi dan pelayanan terbaik terkait perawatan kendaraan mereka," ujar Direktur Sales & Marketing Pertamina Lubricants Freddy Anwar.

Pertamina Lubricants Ingatkan Ganti Oli

Selain memberikan promo, Pertamina Lubricants mengingatkan pengendara agar rutin mengganti oli untuk menjaga performa kendaraan.

“Ganti oli merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan pemilik kendaraan untuk menjaga performa mesin. Jangan menunggu hingga kendaraan terasa bermasalah, tetapi lakukan penggantian oli secara berkala dengan mengikuti rekomendasi pabrikan dan menyesuaikannya dengan penggunaan kendaraan,” tutup Nugroho Setyo Utomo, VP Marketing Pertamina Lubricants.