Pertamina Lubricants Bawa Kabar Baik, Ada Promo Menarik untuk Pemilik Kendaraan

jpnn.com - Pertamina Lubricants menyiapkan sejumlah program menarik bagi pemilik kendaraan dalam rangka menyambut Hari Pelanggan Nasional.

Program tersebut berlangsung pada 1–6 September 2026 sekaligus menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan perawatan kendaraan, terutama penggantian oli secara berkala.

VP Marketing Pertamina Lubricants Nugroho Setyo Utomo mengatakan kebiasaan menunda ganti oli dapat meningkatkan risiko keausan komponen mesin.

"Ganti oli terkadang dianggap sebagai perawatan yang bisa ditunda dan menyebabkan risiko keausan komponen meningkat," ucapnya.

"Kami mendorong konsumen untuk menjadikan ganti oli sebagai bagian dari rutinitas perawatan, dan tidak menunggu sampai performa kendaraan menurun atau muncul masalah."

Ada Cashback hingga Rp 40 Ribu

Melalui program Extra Cashback Hari Gajian September, konsumen yang membeli oli Enduro, Fastron, Prima XP, Meditran, dan Mesran series bisa mendapatkan tambahan cashback hingga Rp 40 ribu sesuai ketentuan volume pembelian.

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Konsumen juga dapat memanfaatkan program Sinergi Bright Pelumas BOB (Beli Oli di Bright) untuk memperoleh cashback e-wallet hingga Rp 40 ribu.

Khusus di Jakarta, program Direct Selling Car Free Day dengan harga khusus turut digelar pada 6 September 2026.