Pertamina Lubricants Hadir di IAM Malaysia 2025, Tawarkan Pelumas Unggulan Anak Bangsa

PT Pertamina Lubricants kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas pasar internasional. Foto: Pertamina Lubricants.

jpnn.com - PT Pertamina Lubricants kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas pasar internasional.

Kali ini, perusahaan pelumas nasional tersebut hadir di International Automodified (IAM) Malaysia 2025, ajang otomotif bergengsi yang berlangsung di Setia Convention Center, Selangor pada 16–17 Agustus 2025.

Partisipasi ini tak hanya memperkuat posisi Pertamina di industri otomotif regional, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan pelumas karya anak bangsa kepada konsumen Malaysia.

Dukungan Penuh KBRI Kuala Lumpur

Kehadiran Pertamina Lubricants di IAM Malaysia mendapatkan dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur.

Dukungan tersebut dinilai penting karena pameran otomotif bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia, khususnya sektor pelumas dan kreatif, untuk memperluas pangsa pasar di Negeri Jiran.

"Pertamina Lubricants merupakan pelumas asli karya anak bangsa. Kami memiliki brand Pertamina Fastron untuk mobil dan Pertamina Enduro untuk motor, yang menjadi flagship produk kami selain sub brand lainnya," ujar Vice President Sales & Marketing Overseas Pertamina Lubricants, Syafa’at Jajuli.

Jejak Pertamina di Malaysia dan Mancanegara

Menurut Syafa’at, pelumas Pertamina telah hadir di Malaysia lebih dari satu dekade dan diterima dengan baik karena kualitas serta harga yang kompetitif.

Produk tersebut kini bisa diperoleh melalui jaringan dealer dan workshop resmi di berbagai wilayah Malaysia, mulai dari Johor, Melaka, Kelantan, Penang, Selangor, Ampang Kuala Lumpur, hingga Perak.

