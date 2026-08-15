Pertamina Lubricants Memperkuat Daya Saing Lewat Otomatisasi Teknologi Produksi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Lubricants terus memperkuat daya saing bisnis pelumas nasional melalui pengoperasian fasilitas produksi berteknologi modern.

Corporate Secretary PT Pertamina Lubricants Rika Gresia Wahyudi mengatakan bisnis Pertamina bergerak di berbagai sektor.

Selain sektor hulu, bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, Pertamina juga memiliki bisnis pelumas untuk kebutuhan kendaraan maupun industri.

Rika menjelaskan, Pertamina Lubricants memiliki fasilitas produksi sendiri di Indonesia.

Saat ini, Pertamina Lubricants mengoperasikan tiga pabrik pelumas yang berlokasi di Jakarta, Gresik, dan Cilacap.

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Pertamina Lubricants juga memiliki satu pabrik di luar negeri, yaitu Thailand.

"Production Unit Jakarta memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan pelumas masyarakat dan industri. Di saat yang sama, fasilitas ini juga menjadi bagian dari upaya kami memperkuat daya saing produk Pertamina Lubricants di pasar global," kata Rika.