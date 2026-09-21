Pertamina Mandalika Racing Series Jadi Wadah Pembalap Muda Menuju Panggung Dunia

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Mandalika Racing Series (MRS) menjadi wadah bagi pembalap nasional untuk menambah jam terbang, mengasah kemampuan, sekaligus mempersiapkan talenta muda Indonesia menuju jenjang kompetisi yang lebih tinggi.

Digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Pertamina MRS memberikan kesempatan bagi para pembalap untuk berkompetisi di sirkuit berstandar internasional yang juga menjadi arena gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Lebih dari sekadar kompetisi untuk meraih podium, Pertamina MRS menjadi bagian dari proses pembinaan dan pengembangan pembalap Indonesia.

Pada Sabtu (19/9), MRS putaran ke-4 kembali digelar di Pertamina Mandalika International Circuit dengan diikuti 80 pembalap pada kelas National Sport 150 (NS150), National Sport 250 (NS250), Super Sport 600 (SS600), dan Indonesia Junior Talent Cup U-15 (IJTC).

Selain itu diikuti 28 pembalap kelas pendukung Underbone 150 dan Junior Sport U-18.

Pembalap asal Semarang Irfan Hadiansah yang telah mengikuti Pertamina MRS sejak 2024 menilai ajang ini memberikan ruang penting bagi pembalap untuk berkembang.

Menurut Irfan, keberadaan kelas junior turut membentuk jenjang pembinaan bagi talenta muda.