Pertamina Masuk Fortune Global 500, Bukti Keberhasilan Jalankan GCG

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai keberhasilan Pertamina kembali menembus Fortune Global 500 pada 2025, sebagai bukti bahwa BUMN tersebut telah menerapkan tata kelola (Good Corporate Governance/GCG) dengan sangat baik.

Tauhid melihat penerapan tata kelola yang baik di Pertamina, termasuk prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, memang berdampak sangat positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Melalui implementasi GCG, Pertamina juga dinilai mampu menerapkan berbagai inovasi seperti digitalisasi, sehingga semakin baik dalam menjalankan transformasi bisnis berkelanjutan.

”Tentu saja (karena penerapan transformasi bisnis dan inovasi). Intinya GCG Pertamina sudah berjalan dengan baik,” ujar Tauhid.

Menurut Tauhid, capaian tersebut tentu sangat positif. Terlebih, Pertamina menjadi satu-satunya BUMN yang berhasil menembus Fortune Global 500 selama lebih dari satu dekade.

Kondisi tersebut sekaligus membuktikan bahwa kinerja keuangan Pertamina memang sangat teruji.

”Pertamina selalu ada di posisi terbesar dan terdepan. Hal itu terlihat bahwa Pertamina juga menjadi penyumbang dividen kepada negara terbesar. Sektor energi memang paling menjanjikan, di luar perbankan. Kemudian sektor telekomunikasi,” kata dia.

”Apalagi, pada 2024 Pemerintah membayar utang-utang kepada Pertamina dalam pengadaan BBM subsidi sehingga otomatis juga terus meningkatkan performance Pertamina,” lanjutnya.