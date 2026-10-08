Pertamina Memperkuat Transisi Energi Nasional, Dari PLTS hingga CCS
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menegaskan transisi energi perlu berjalan dengan menjaga keandalan pasokan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat, sekaligus membangun sistem energi rendah karbon secara paralel.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono menyampaikan hal tersebut dalam Panel Session 1 bertajuk 'Powering Growth: Energy Security in the Low-Carbon Era' pada Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa (6/10).
“Reliability and decarbonization are a sequence, not a trade-off,” ujar Agung.
Agung menjelaskan, keandalan pasokan menjadi fondasi dalam menjalankan transisi energi.
Pertamina menjaga ketersediaan dan keterjangkauan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hari ini, sembari mengembangkan teknologi, infrastruktur, dan sumber energi rendah karbon untuk menopang kebutuhan masa depan.
Salah satu penerapannya adalah pengembangan PLTS Pulau Sembur di Kota Batam, Kepulauan Riau yang sebelumnya mengandalkan listrik dari diesel.
PLTS berkapasitas 1 megawatt peak (MWp), dilengkapi sistem penyimpanan baterai berkapasitas 1 megawatt hour (MWh), ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi lebih dari 200 rumah tangga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono menyampaikan upaya perseroan memperkuat transisi energi nasional di ISF 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Official Merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia Hadir di Bandara Internasional Lombok
- Peserta 'Touring to Mandalika' Lihat Proses Produksi dan Uji Kualitas BBM di Balongan
- Gabung RE100, APP Group Memperkuat Transisi ke Energi Terbarukan
- KKP dan AZEI Teken Kesepakatan untuk pengelolaan Kelautan dan Perikanan Rendah Emisi
- Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi Diharapkan Mampu Menekan Hambatan Investasi
- Rosan Beberkan Arah Kebijakan Program Energi Seusai Ada Kemenko Hilirisasi