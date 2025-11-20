menu
Pertamina Mendorong Kemandirian Siswa SMA Lewat Program Ganti Oli Gratis

Pertamina menggandeng 181 siswa SMA dan sederajat dalam program Ganti Oli Gratis untuk 6.000 kendaraan yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menggandeng 181 siswa sekolah menengah atas dan sederajat (SMA/SMK/SLB) didampingi 125 mekanik dari bengkel-bengkel binaan berpartisipasi dalam program Ganti Oli Gratis untuk 6.000 kendaraan.

Acara ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia pada Selasa 18 November 2025.

Para siswa didorong untuk mendapat pengalaman berinteraksi langsung dengan konsumen, sekaligus mengaplikasikan ilmu yang telah didapatnya dari pendampingan Pertamina melalui program Enduro Entrepreneurship Program.

Ilham Ahmad Nursoma yang merupakan pengajar dari SLBN 4 Jakarta, salah satu sekolah peserta Enduro Entrepreneurship Program tersebut menyampaikan terima kasih kepada Pertamina atas kesempatan bagi anak didiknya menjadi salah satu mekanik untuk ganti oli gratis.

Ganti oli ini merupakan bagian dari kegiatan Pertamina Berbagi yang digelar di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta pada Selasa, 18 November 2025.

"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pertamina kepada anak didik kami. Melalui Pertamina Berbagi menjadikan anak didik kami meningkat kepercayaan dirinya," ucap Ilham.

Ilham mengatakan melalui Enduro Entrepreneurship Program banyak dari anak-anak SLBN 4 Jakarta yang tertarik, program tersebut juga diapresiasi oleh para orang tua murid SLBN 4 Jakarta.

