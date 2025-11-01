Pertamina Mengajak Komunitas Otomotif Bertukar Ide untuk Peningkatan Layanan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengajak beberapa komunitas otomotif untuk berbagi pendapat, dan bertukar ide peningkatan layanan di acara Ngobrol Santai Bareng Komunitas Otomotif yang digelar di Enduro Fastron Lounge, Oil Center Building, Jakarta pada Jumat (31/10).

Kegiatan ini menjadi ajang diskusi terbuka antara Pertamina dan beberapa komunitas otomotif untuk mempererat hubungan, sekaligus membahas berbagai isu yang kerap beredar di media sosial terkait BBM dan pelayanan di SPBU.

Sisca, Ketua Harian Innova Community Pusat yang turut hadir pada acara tersebut mengungkapkan, pihaknya telah beberapa kali melakukan kegiatan bersama Pertamina.

Sebelum Covid melanda Indonesia, Innova Community rutin menggelar Fastron Weekend Drive, sebagai ajang bertemu komunitas dan Pertamina.

“Kegiatan Ngobrol Santai hari ini menarik, karena bisa mendengar dari sisi komunitas, mendapatkan edukasi serta penjelasan kondisi terkini,” kata Sisca di sela acara.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita dalam kesempatan tersebut mengajak para anggota komunitas otomotif agar lebih bijak dalam menanggapi berbagai isu viral yang belum tentu benar adanya.

Menurutnya, masyarakat sebaiknya tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi.

“Sekarang banyak isu viral di media sosial yang kadang tidak berimbang dalam menyajikan informasi. Karena itu, kami mengimbau teman-teman komunitas dan masyarakat luas untuk selalu memeriksa kebenarannya terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan,” ujar Arya.