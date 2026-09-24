Pertamina Merehabilitasi Jembatan Gantung Kaluppini, Akses Warga Enrekang Makin Lancar

jpnn.com, ENREKANG - Bagi Sanning dan warga Kaluppini lainnya, melintasi jembatan bukan sekadar berpindah dari satu sisi ke sisi lainnya.

Jalur tersebut mengantarkan anak-anak menuju sekolah, membawa hasil pertanian ke pasar, sekaligus menghubungkan dan memudahkan mobilitas masyarakat ke wilayah lainnya.

Perannya semakin penting karena 84,96 persen wilayah Kabupaten Enrekang didominasi pegunungan dan perbukitan.

Dengan kondisi geografis tersebut, infrastruktur penghubung menjadi bagian penting dalam menjaga mobilitas masyarakat dan pergerakan ekonomi lokal.

Jembatan Gantung Kaluppini merupakan jalur utama bagi sekitar 5.000 warga dari lima desa.

Ketika kondisinya mengalami kerusakan, masyarakat tetap bergantung pada jembatan tersebut dan harus lebih berhati-hati saat melintas.

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Menjawab kebutuhan itu, PT Pertamina (Persero) bersama PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina Maintenance & Construction (PertaMC) merehabilitasi Jembatan Gantung Kaluppini.

Pengerjaan berlangsung selama dua bulan dan hasilnya diserahterimakan kepada masyarakat pada 23 September 2026.