Pertamina MRS 2026 Bawa Berkah, UMKM Raup Cuan

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Ajang Pertamina Mandalika Racing Series (Pertamina MRS) 2026 tidak hanya memberikan dampak signifikan bagi perkembangan talenta muda dan olahraga motor balap tanah air, tetapi juga memberikan tambahan rezeki kepada para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Sebanyak delapan booth usaha kecil di bidang kuliner mendapatkan fasilitas area khusus di sekitar area sirkuit dan tidak dipungut biaya sewa selama gelaran berlangsung menjangkau penonton, pembalap dan kru balap.

Selain makanan khas Lombok seperti Nasi Balap Puyung, Ayam taliwang, juga disediakan aneka makanan dan minuman.

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Salah seorang pelaku UMKM Ayudian dari Warung Makan Jawa (WMJ) Resep, Eyang Uti mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan berjualan di ajang bergengsi tingkat nasional ini.

Sebelumnya Ayu mengaku hanya menjalankan usaha secara online di rumah saja.

Bergabung di pameran tersebut, memberikan kesempatan Ayu untuk mengenalkan produk makannya lebih luas kepada para pengunjung yang hadir.

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“Saya bisa partisipasi di sini, cukup membawa bahan dan makanan jadi dari rumah saja. Booth sudah disiapkan dan gratis,” ujarnya.

Selama dua hari berjalan, omzet penjualannya meningkat hingga 50 persen. Selain menyediakan makanan utama, aneka jajanan yang dibawanya selalu terjual habis.