Pertamina Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Jangan Kaget, ya

jpnn.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi terpantau mengalami kenaikan mulai hari ini Senin (4/5).

Kenaikan harga BBM Pertamina itu terjadi pada jenis Solar dan Pertamax Turbo. Sementara harga jenis BBM Pertamax masih normal.

Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta, Senin, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah di Jabodetabek.

Tercatat harga BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98) menunjukkan peningkatan ke angka Rp 19.900 per liter dari Rp 19.400 per liter pada April.

Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar di wilayah tersebut turut mengalami peningkatan.

Harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami peningkatan menjadi Rp26.000 per liter dari Rp23.600 per liter pada April 2026.

Pertamina Dex (CN 53) juga naik menjadi Rp27.900 per liter dari yang sebelumnya Rp23.900 per liter.

Sementara itu, Pertamina masih menahan harga Pertamax (RON 92) di level Rp12.300 per liter, begitu pula Pertamax Green (RON 95) di level Rp12.900 per liter sejak Maret, tepatnya sebelum perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.