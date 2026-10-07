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Pertamina NRE Bantu Perbaiki Sanitasi Sarana SD Negeri Alak di Kupang

Pertamina NRE Bantu Perbaiki Sanitasi Sarana SD Negeri Alak di Kupang
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Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menyalurkan bantuan sosial ke UPTD SD Negeri Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Foto: Pertamina

jpnn.com, KUPANG - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menyalurkan bantuan sosial ke UPTD SD Negeri Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Adapun perbaikan itu berupa sarana sanitasi sekolah.

Bantuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kelayakan dan kenyamanan fasilitas sanitasi yang digunakan oleh siswa dan guru.

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Aksi sosial itu merupakan tindak lanjut dari rapid assessment yang dilakukan Pertamina NRE pada 25 September 2026 melalui pertemuan dengan pihak sekolah dan peninjauan langsung terhadap kondisi sarana dan prasarana.

Direktur Utama Pertamina NRE John Anis mengatakan dukungan terhadap sarana pendidikan merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah kegiatan Pertamina Group.

“Kami berharap bantuan ini dapat mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak, bersih, dan nyaman bagi siswa maupun para guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar,” ujar John pada Kamis (1/10).

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Menurutnya pemilihan bentuk bantuan dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual yang ditemukan di lapangan.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memastikan program sosial perusahaan memberikan manfaat yang relevan dan berkelanjutan bagi penerima manfaat.

Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menyalurkan bantuan sosial ke UPTD SD Negeri Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

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