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Pertamina NRE Hadirkan Energi Surya dan Air Bersih di SD Gunung Bayu Lewat Program SEB

Pertamina NRE Hadirkan Energi Surya dan Air Bersih di SD Gunung Bayu Lewat Program SEB
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Pertamina NRE menghadirkan fasilitas energi surya, sumber air bersih, dan sanitasi di SDN 091686 Gunung Bayu, Kabupaten Simalungun, melalui Program SEB. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SIMALUNGUN - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menghadirkan fasilitas energi surya, sumber air bersih, dan sanitasi melalui program Sekolah Energi Berdikari (SEB) yang diserahterimakan kepada SDN 091686 Gunung Bayu Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Kamis (24/9).

Bantuan tersebut meliputi pemasangan PLTS berkapasitas 2,8 kWp dengan baterai 5 kWh, sumur bor, serta renovasi toilet sekolah.

Pertamina NRE Hadirkan Energi Surya dan Air Bersih di SD Gunung Bayu Lewat Program SEB

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Serahterima bantuan secara simbolis disampaikan Sr Officer PNRE Arief Mulizar kepada Kepala SDN 091686 Jelita Tampubolon.

Arif menyampaikan sekolah tersebut sebelumnya tidak memiliki sumber air yang layak selama hampir 15 tahun.

PLTS yang dipasang Pertamina NRE dimanfaatkan untuk mendukung operasional pompa air sumur bor sekaligus memenuhi kebutuhan listrik sekolah.

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"Program SEB di SDN 091686 Gunung Bayu memberikan manfaat bagi 85 siswa dan 15 guru, serta diproyeksikan menghasilkan efisiensi biaya listrik sekitar Rp 5,182 juta per tahun dan potensi reduksi emisi sebesar 3.192 kg CO?e per tahun,” kata Arif.

Kepala SDN 091686 Gunung Bayu Jelita Tampubolon mengatakan bantuan tersebut menjawab kebutuhan dasar yang selama ini dihadapi sekolah.

Pertamina NRE menghadirkan fasilitas energi surya, sumber air bersih, dan sanitasi di SD Gunung Bayu Simalungun melalui program SEB

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