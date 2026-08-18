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Pertamina NRE Hadirkan PLTS, Warga Pulau Sembur Rayakan HUT RI dengan Cara Berbeda

Pertamina NRE Hadirkan PLTS, Warga Pulau Sembur Rayakan HUT RI dengan Cara Berbeda
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Warga Pulau Sembur saat menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BATAM - Senin pagi (17/8) menjadi momen yang berbeda bagi masyarakat Pulau Sembur, Batam.

Merah Putih berkibar diiringi lagu Indonesia Raya dari sound system bertenaga matahari dengan sebuah pohon kayu yang diubah menjadi tiang bendera.

Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, warga menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di pulau mereka.

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Upacaranya sederhana. Sebatang kayu yang tumbuh di pulau dimanfaatkan menjadi tiang bendera.

Warga berkumpul dan mengikuti rangkaian upacara bersama. Lagu Indonesia Raya terdengar melalui pengeras suara yang listriknya berasal dari energi surya.

Yang membuat upacara ini semakin istimewa, seluruh petugas upacara merupakan siswa SMP Negeri 49 Batam.

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Mereka bertugas sebagai pengibar bendera, pembaca teks Pancasila, pembaca UUD 1945, hingga petugas lainnya dalam rangkaian upacara.

Bagi para siswa, menjadi petugas upacara di Pulau Sembur bukan sekadar menjalankan tugas sekolah.

Warga Pulau Sembur, Batam merayakan HUT RI dengan cara berbeda setelah Pertamina NRE menghadirkan energi bersih

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