Pertamina NRE, Kodaeral III dan Lumitech Daya Nusantara Kaji Potensi Pengembangan EBT

jpnn.com, JAKARTA - Komando Daerah Angkatan Laut III (Kodaeral III) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dan PT Lumitech Daya Nusantara untuk mengkaji potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) serta perjanjian studi bersama terkait investasi dan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Acara penandatanganan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Makodaeral III, Jakarta Utara pada Kamis (15/10).

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Prosesi ini dihadiri langsung Komandan Kodaeral III (Dankodaeral III) Laksamana Muda TNI Uki Prasetia, S.T., M.M. bersama Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis Pertamina NRE Harsono Budi Santoso, serta perwakilan pimpinan PT Lumitech Daya Nusantara Cindy.

Inisiatif kolaboratif ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pemanfaatan energi surya dan mengoptimalkan aset di wilayah Kodaeral III.

Studi komprehensif yang dilakukan akan mencakup pemetaan aspek teknis, pasar, ekonomi, bisnis, lingkungan, hukum, hingga risiko sebagai landasan untuk menilai kelayakan proyek serta peluang investasi jangka panjang.

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Sejumlah lokasi strategis yang menjadi objek dalam studi kelayakan ini meliputi Pondok Dayung, Mako Kodaeral III, Pulau Laki, Tanjung Pasir, hingga beberapa pangkalan TNI AL yang tersebar di wilayah Banten, Lampung, Palembang, Bangka Belitung, Bandung, dan Cirebon.

Dankodaeral III Laksamana Muda TNI Uki Prasetia menegaskan langkah ini merupakan bagian dari komitmen TNI AL dalam mendukung program transisi energi bersih pemerintah sekaligus memperkuat kemandirian dan ketahanan energi di lingkungan Kodaeral III.