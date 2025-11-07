menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Pertamina Nyalakan Harapan & Kemandirian Penyintas ODGJ Lewat Pemanfaatan Energi Surya

Pertamina Nyalakan Harapan & Kemandirian Penyintas ODGJ Lewat Pemanfaatan Energi Surya

Pertamina Nyalakan Harapan & Kemandirian Penyintas ODGJ Lewat Pemanfaatan Energi Surya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertamina melalui program Jiwa Berdaya menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 6,6 kWp dengan baterai 10 kWh untuk menggerakkan operasional bengkel dan tempat cuci motor yang dikelola komunitas setempat. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Di sebuah sudut Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, suara mesin bengkel bercampur dengan tawa semangat para pekerja.

Namun, yang membuat tempat ini istimewa bukan hanya jasa servis dan cuci motornya, melainkan energi dan harapan baru yang lahir dari program Desa Energi Berdikari (DEB) Pertamina.

Melalui program Jiwa Berdaya, di tahun 2025 Pertamina menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 6,6 kWp dengan baterai 10 kWh untuk menggerakkan operasional bengkel dan tempat cuci motor yang dikelola komunitas setempat.

Baca Juga:

Di balik program ini, ada misi mulia yaitu memberdayakan sobat jiwa atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang telah pulih agar dapat kembali produktif dan diterima oleh masyarakat.

Sebelumnya, kegiatan bengkel ini berjalan sederhana, peralatan terbatas, biaya listrik tinggi dan banyak anggota komunitas belum memiliki pekerjaan tetap.

Kini, berkat pemanfaatan energi surya, biaya operasional bengkel dan cuci motor bisa ditekan hingga lebih dari Rp 13,9 juta per tahun, yang memungkinkan bengkel untuk terus berkembang sekaligus memperluas manfaat sosialnya.

Baca Juga:

“Untuk menghemat biaya, dulu kami sering menghentikan pekerjaan saat malam hari. Sekarang, dengan tenaga surya, kami bisa bekerja lebih lama, bahkan membantu penerangan lampu jalan di sekitar bengkel,” ujar Heri, salah satu anggota tim Jiwa Berdaya yang juga penyintas ODGJ.

PLTS tidak hanya digunakan menyalakan bengkel, tetapi juga menyalakan kehidupan.

Pertamina menghadirkan PLTS berkapasitas 6,6 kWp dengan baterai 10 kWh untuk menggerakkan operasional bengkel dan tempat cuci yang dikelola komunitas setempat

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI