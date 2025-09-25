Pertamina Operasikan Kilang dari Timur hingga Barat Indonesia Demi Jaga Pasokan BBM

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mempertegas komitmennya menjamin pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satunya melalui optimalisasi produksi bahan bakar minyak (BBM) pada enam kilang-kilang Pertamina yang tersebar di Indonesia, dari Kilang II Dumai (Sumatera), hingga Kilang VII Kasim (Papua).

Kilang menjadi fasilitas utama Pertamina untuk memproduksi minyak dan gas bumi menjadi sumber energi BBM, avtur, LPG, serta petrokimia sesuai dengan standar dan spesifikasi internasional.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan komitmen Pertamina untuk terus memperkuat perannya dalam mengelola energi nasional.

Sebagai perusahaan milik negara, Pertamina menjalankan mandat Pemerintah untuk menjaga pasokan energi terutama BBM dan LPG.

“Wujud komitmen atas ketahanan energi, Pertamina terus meningkatkan kapasitas produksi kilang nasional, agar pasokan BBM dan LPG aman," kata Fadjar dalam keterangannya, Kamis (25/9).

Melalui produksi dalam negeri ini, lanjut Fadjar, Pertamina juga mendukung pemerintah dalam mengurangi beban devisa negara sekaligus membuka lapangan kerja bagi sumber daya manusia (SDM) di wilayah Pertamina beroperasi.

Fadjar mengungkapkan saat ini enam kilang yang dikelola Subholding Refinery & Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional telah mampu memenuhi 70 persen kebutuhan BBM dari produksi dalam negeri.