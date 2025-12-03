Pertamina Operasikan Sebagian SPBU 24 Jam di Medan

jpnn.com, MEDAN - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus memastikan pendistribusian BBM di wilayah Medan dan sekitarnya berjalan lancar.

Upaya optimalisasi pendistribusian dan pengaturan operasional SPBU selama 24 jam yang dilakukan sejak Minggu (30/11), telah mengurai antrean, dan layanan mulai kembali normal.

Hal tersebut dilaporkan Group Head Operation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Basuki Santoso kepada Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, saat melakukan kunjungan ke kantor Pertamina Patra Niaga Medan.

Basuki Santoso, menegaskan pasokan BBM untuk masyarakat Kota Medan terjaga dan tersedia sesuai kebutuhan.

“Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar. Masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan karena stok mencukupi dan penyaluran berlangsung stabil. Kami mengimbau masyarakat tetap bertransaksi seperti biasa,” ujar Basuki.

Untuk mempercepat penataan situasi di lapangan, Pertamina dibantu Polrestabes Medan yang menempatkan personel di 91 SPBU, guna membantu pengaturan layanan dan alur kendaraan.

“Antrean yang sempat panjang kini dapat diurai secara signifikan. Kami menata pola pengisian, pola antrean, dan melakukan edukasi agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih tertib,” jelas Kombes Pol. Calvijn.

Menurutnya Pertamina aktif memberikan informasi apabila SPBU akan dilakukan pengisian BBM sehingga, dapat membantu mengarahkan konsumen untuk membeli BBM di SPBU lainnya yang lebih lengang. Untuk mendorong situasi agar lebih kondusif, pihaknya juga akan menindak oknum yang membeli BBM dalam jerigen untuk dijual kembali dengan harga tinggi.



“Kami meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan di lapangan. Stok BBM di Kota Medan cukup. Beberapa SPBU kini sudah beroperasi 24 jam, sehingga warga tidak harus datang di jam-jam tertentu,” tambah Kombes Pol. Calvijn.