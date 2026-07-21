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Pertamina Optimalkan Potensi Sawit dan Limbahnya untuk Substitusi Impor BBM

Pertamina Optimalkan Potensi Sawit dan Limbahnya untuk Substitusi Impor BBM
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akil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, dalam forum Pekan Riset Sawit Indonesia 2026, Senin (20/7). Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung target pemerintah untuk menekan angka impor bahan bakar minyak (BBM) guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Langkah strategis tersebut difokuskan melalui optimalisasi pemanfaatan kelapa sawit beserta produk turunannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, dalam forum Pekan Riset Sawit Indonesia 2026, Senin (20/7).

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Oki menyatakan bioenergi berbasis sawit merupakan solusi nyata dan terukur untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan energi domestik yang saat ini masih ditopang oleh impor minyak mentah dan produk BBM.

"Dengan sumber daya CPO (Crude Palm Oil) dan Tandan Kosong Sawit, kita harus mampu mengubahnya menjadi energi," ujar Oki dalam forum yang dihadiri para pemangku kepentingan, akademisi, regulator, dan pelaku industri sawit.

Oki memaparkan tiga potensi utama bioenergi dalam menjaga ketahanan energi nasional.

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Pertama, ketersediaan biomassa domestik yang sangat melimpah.

Kedua, perannya yang krusial dalam mendukung ketahanan energi sekaligus mempercepat dekarbonisasi di sektor transportasi.

PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung target pemerintah untuk menekan angka impor bahan bakar minyak (BBM).

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