Pertamina Paparkan Peta Jalan yang Perkuat Peran Strategis dalam Sediakan Layanan Energi

Pertamina Paparkan Peta Jalan yang Perkuat Peran Strategis dalam Sediakan Layanan Energi

Pertamina Paparkan Peta Jalan yang Perkuat Peran Strategis dalam Sediakan Layanan Energi
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri bersama jajaran direksi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR di Komplek Senayan, Jakarta, Kamis (11/9). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat peran strategisnya dalam menyediakan layanan energi bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini terangkum dalam peta jalan (roadmap) jangka panjang Pertamina 2025-2029 untuk mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketahanan energi dan mewujudkan swasembada energi sebagaimana program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan Pertamina sebagai bagian dari Danantara Indonesia dan Kementerian BUMN, memastikan keberlangsungan energi untuk masyarakat.

Untuk itu, Pertamina melakukan optimasi bisnis di seluruh lini sehingga setiap kegiatan operasional berjalan lebih efisien dan efektif.

“Upaya ini diharapkan mampu memaksimalkan nilai tambah serta memberikan manfaat optimal bagi keberlanjutan perusahaan,” ujar Simon dalam keterangannya, Jumat (12/9).

Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR di Komplek Senayan, Jakarta, Kamis (11/9).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza turut menjelaskan rencana jangka panjang Pertamina dalam menjalankan peran strategis di sektor energi.

Berdasarkan Roadmap Jangka Panjang Pertamina Tahun 2025-2029, Pertamina mencanangkan kelanjutan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yakni memaksimalkan bisnis eksisting dan membangun bisnis rendah karbon.

Pertamina terus memperkuat peran strategisnya dalam menyediakan layanan energi bagi masyarakat yang terangkum dalam peta jalan jangka panjang 2025-2029

