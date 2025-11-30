Pertamina Pasok Bahan Bakar untuk Operasional Alat Berat Penanggulangan Bencana Sumatra

menu
Pertamina memasok bahan bakar untuk operasional alat berat penanggulangan bencana Sumatra untuk mendukung terbukanya akses jalan. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memasok 8 ribu liter bahan bakar jenis Dexlite untuk mendukung operasional alat berat penanggulangan bencana di wilayah Tapanuli dan Sibolga.

BBM dipasok menggunakan jeriken dan dikirim ke lokasi terdampak longsor, khususnya di ruas jalan lintas mas Kabupaten Tapanuli Utara - Tapanuli Tengah - Tapanuli Selatan - Sibolga, wilayah yang menjadi jalur utama penghubung aktivitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan tersebut.

Pengoperasian alat berat atau eksavator ini diharapkan dapat membersihkan timbunan tanah longsor yang menutup akses jalan, sehingga jalan dapat dilalui kembali.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan pasokan bahan bakar ini diharapkan dapat membantu memulihkan aktivitas masyarakat, memudahkan penyaluran bantuan logistik serta pendistribusian BBM dan LPG. (mrk/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

