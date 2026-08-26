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Pertamina Pastikan 58 SPBU Terdampak Gempa di NTT Kembali Beroperasi

Pertamina Pastikan 58 SPBU Terdampak Gempa di NTT Kembali Beroperasi
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Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron memastikan 58 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdampak gempa di NTT kembali beroperasi.. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 58 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa dipastikan telah kembali beroperasi.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengeklaim fasilitas distribusi energi di wilayah tersebut kini sudah pulih sepenuhnya.

Meski sempat terdapat kerusakan pada salah satu terminal, pelayanan kepada konsumen dilaporkan tetap berjalan lancar.

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"Ada salah satu lokasi kami memang di terminal yang mengalami kerusakan cukup signifikan, tetapi saat ini semua SPBU sudah beroperasi dengan baik," kata Baron di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Baron menyatakan pihaknya juga telah memberlakukan penyesuaian jam operasional secara ketat untuk mengantisipasi adanya gempa susulan di lapangan.

Dia menekankan kesiapan infrastruktur dan personel di wilayah terdampak menjadi prioritas utama guna menjaga ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).

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"Secara operasional dan infrastruktur sudah bisa kembali 100 persen normal," ujarnya menegaskan.

Selain pemulihan teknis, Baron mengungkapkan pihaknya telah mengerahkan bantuan kemanusiaan melalui tim Pertamina Peduli sejak awal bencana terjadi.

Pertamina memastikan 58 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa dipastikan telah kembali beroperasi.

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