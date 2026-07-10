Pertamina Pastikan Distribusi BBM di Bogor Terus Berjalan, 19 SPBU Tunggu Pasokan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh SPBU di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor tetap berjalan.

Perusahaan juga terus mengoptimalkan distribusi guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Pjs. Area Manager Communication, Relation & CSR Regional Jawa Bagian Barat PT Pertamina Patra Niaga, Arya Yusa Dwicandra menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi di lapangan.

Dia menegaskan bahwa berbagai langkah penanganan terus dilakukan agar layanan distribusi BBM segera kembali normal.

"Berdasarkan data kami, dari total 124 SPBU di Kota dan Kabupaten Bogor, terdapat 19 SPBU yang saat ini masih menunggu pasokan Pertalite dalam proses pengiriman dari Fuel Terminal (FT) Plumpang," ujar Arya dalam keterangan resminya, Jumat (10/7).

Selama proses distribusi berlangsung, masyarakat diimbau memanfaatkan SPBU terdekat yang masih memiliki stok Pertalite.

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Sejumlah SPBU yang masih tersedia antara lain berada di koridor Tol (SPBU 34.16903 dan 34.16907), Jalur Puncak (SPBU 34.16705, 34.16708, 34.16711, 34.16715, dan 34.16718), kawasan Dramaga (SPBU 34.16604, 34.16607, 34.16611, 34.16613, 34.16615, dan 34.16617).

"Seluruh pasokan tersebut telah memiliki Delivery Order (DO) dan kami terus mengoptimalkan proses distribusi agar segera diterima di SPBU," ungkapnya.