Pertamina Pastikan Penyaluran BBM & LPG Tetap Berjalan Pascagempa Flores

jpnn.com, FLORES - Pertamina Patra Niaga (PPN) memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), tetap dijaga dan dipulihkan secara bertahap pascagempa bumi yang terjadi, Sabtu (15/8).

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora menyampaikan berdasarkan update kondisi operasional per 15 Agustus 2026, dari total 52 SPBU di wilayah Flores, sebanyak 32 SPBU beroperasi dan 20 SPBU belum beroperasi karena terdampak bencana.

Kondisi operasional SPBU bersifat dinamis dan terus dipantau sesuai perkembangan di lapangan.

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“Sebagian SPBU yang belum beroperasi mengalami kendala akibat pemadaman listrik, kerusakan sarana dan fasilitas, maupun kondisi lingkungan yang masih terdampak gempa," ungkapnya.

"Sementara pada beberapa SPBU lainnya, sarana dan fasilitas dalam kondisi aman, namun operasional belum dapat berjalan karena operator masih mempertimbangkan faktor keselamatan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan," sambungnya.

Pertamina terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk menjaga kelancaran distribusi.

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Penyaluran BBM menggunakan mobil tangki dengan pengamanan ekstra, khususnya pada jalur yang terdampak longsor.

Sebanyak 20 SPBU yang saat ini belum beroperasi akan segera dipulihkan secara bertahap dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan.