Pertamina Patra Niaga Ajak Komunitas Otomotif Bijak Berenergi
jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menggelar kegiatan Ngobrol Santai Bareng Komunitas Otomotif.
Kegiatan ini dihadiri puluhan anggota dari 10 komunitas roda dua dan roda empat, sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dengan komunitas dalam mendorong penggunaan energi yang lebih bijak dan tepat guna.
VP Marketing Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga untuk memperkuat kedekatan dengan konsumen, khususnya komunitas otomotif yang selama ini aktif menggunakan produk dan layanan Pertamina.
Melalui forum tersebut, para peserta mendapatkan berbagai informasi seputar penggunaan bahan bakar yang tepat sesuai spesifikasi kendaraan, pentingnya penggunaan pelumas berkualitas, efisiensi energi, hingga berbagai manfaat aplikasi MyPertamina.
Pakar otomotif, Rifat Sungkar yang turut hadir sebagai narasumber menilai komunitas otomotif memiliki peran penting sebagai agent of change dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait penggunaan bahan bakar, pelumas, dan perawatan kendaraan.
Menurutnya, penggunaan bahan bakar dengan RON yang tepat serta pelumas sesuai spesifikasi menjadi bagian penting dalam menjaga performa kendaraan.
“Tema utamanya adalah bijak berenergi dan teman-teman dari komunitas menurut saya mereka adalah agent of change yang terbaik. Mereka pelaku langsung, mereka bisa memberikan masukan, dan mereka juga merasakan produk yang mereka pakai,” kata Rifat.
Melalui kegiatan Ngobrol Santai Bareng Komunitas Otomotif, Pertamina Patra Niaga berharap komunitas bisa menjadi perpanjangan informasi positif kepada masyarakat dalam memilih produk energi yang tepat, menggunakan kendaraan secara bijak, serta memanfaatkan layanan digital MyPertamina untuk pengalaman bertransaksi yang lebih mudah dan bernilai tambah.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
