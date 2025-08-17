Pertamina Patra Niaga Amankan Pasokan Distribusi BBM di Manggarai NTT

jpnn.com, MANGGARAI - Pertamina Patra Niaga melalui 'Suplai BBM ke SPBU Mengalir 24 Jam' berkomitmen mewujudkan kelancaran distribusi BBM di Manggarai, Manggarai Barat dan sekitarnya, dampak cuaca beberapa pekan terakhir.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah melaksanakan mitigasi dengan menambahkan titik alih suplai yang sebelumnya dari Terminal BBM Maumere, saat ini juga diperbantukan dari Terminal BBM Ende.

Penyaluran normal disuplai dari Fuel Terminal Reo.

Kondisi distribusi BBM ini sebelumnya disebabkan oleh keterlambatan kapal tanker pengangkut BBM yang disinyalir adanya kondisi cuaca ekstrem.

Di sisi lain, panic buying juga sedang dalam titik tertinggi dengan meningkatnya peran spekulan yang memperjualbelikan kembali BBM yang dibeli di SPBU.

Merespons hal tersebut, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melalui Sales Area Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Terminal BBM setempat juga melaksanakan upaya-upaya percepatan penyaluran selain pelaksanaan alih suplai.

"Fuel Terminal beroperasi 24 jam untuk menjamin pasokan di Manggarai dan sekitarnya aman. Prioritas pengiriman ke SPBU hingga prioritas pengisian juga dilaksanakan. Prioritas pengisian dilaksanakan ke konsumen kendaraan dan meminimalisir pengisian ke konsumen non kendaraan untuk menghindari spekulan. Mitigasi selanjutnya akan dilaksanakan pengaturan pembelian untuk mengurai antrian yang akan dikoordinasikan dengan Pemda dan APH setempat," ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi.

Pertamina menyampaikan terima kasih atas pengertian dan kesabaran masyarakat atas kejadian yang disebabkan oleh kendala cuaca ekstrem yang berdampak pada mobilisasi kapal yang mensuplai BBM ke Fuel Terminal Reo sehingga berdampak pada terganggunya jadwal pengiriman BBM.