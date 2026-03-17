Pertamina Patra Niaga Andalkan Inovasi Block Mode untuk Jaga Stok BBM Tetap Aman
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memainkan peran vital sebagai penjaga ketahanan energi nasional, utamanya menjelang arus mudik dan libur Idulfitri 1447 H.
PPN bertanggung jawab melakukan pengolahan minyak mentah menjadi produk-produk BBM dan Non-BBM hingga menyalurkannya ke konsumen.
Untuk terus meningkatkan kapabilitasnya, PPN melakukan inovasi, salah satunya melalui inovasi sistem operasional Block Mode.
Inovasi ini telah dijalankan Kilang Cilacap sejak Mei 2024.
Direktur Operasi Kilang PPN Didik Bahagia mengatakan Block Mode adalah metode operasional baru yang mampu meningkatkan fleksibilias kilang dalam mengolah minyak mentah, mengurangi ketergantungan pada minyak mentah (crude) impor dari salah satu sumber, sekaligus meningkatkan efisiensi produksi.
"Inovasi ini merupakah cara Kilang yang dikelola oleh PPN terus beradaptasi dengan kondisi pasokan minyak mentah serta memastikan kilang tetap relevan dengan zaman," ujar Didik dalam keterangannya, Selasa (17/3).
Didik juga menyampaikan inovasi tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi kilang menuju operasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
