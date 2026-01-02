Pertamina Patra Niaga Apresiasi Dedikasi AMT Fuel Terminal Malang di Momen Libur Nataru

jpnn.com, MALANG - Pertamina Patra Niaga memberikan apresiasi kepada 10 Awak Mobil Tangki (AMT) terbaik Fuel Terminal Malang atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam menjaga kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Apresiasi tersebut diserahkan oleh Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo, sebagai bentuk penghargaan atas peran strategis AMT yang menjadi garda terdepan dalam menjaga keandalan distribusi energi di wilayah Malang dan sekitarnya.

Apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas peran AMT sebagai garda terdepan distribusi energi yang bekerja tanpa mengenal waktu, menghadapi berbagai tantangan di lapangan, serta memastikan BBM tersalurkan secara aman dan tepat waktu ke SPBU di wilayah Malang dan sekitarnya.

Salah satu perwakilan AMT Fuel Terminal Malang, Andi Bowo, yang telah mengabdi selama delapan tahun merasa bangga atas apresiasi yang diberikan.

Dia menyampaikan di balik kelancaran distribusi BBM selama periode Nataru, terdapat pengorbanan AMT yang tetap menjalankan tugas meski harus melewatkan momen kebersamaan bersama keluarga.

“Saya merasa senang dan bangga mendapatkan penghargaan ini. Jujur ada rasa sedih karena pada momen libur Natal dan Tahun Baru kami tidak selalu bisa berkumpul bersama keluarga. Namun di sisi lain, saya bangga karena dapat ikut membantu masyarakat. Dengan tetap mengantarkan BBM ke SPBU, saya merasa turut berperan dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Andi.

Selain pengorbanan waktu bersama keluarga, AMT juga menjalani rutinitas kerja yang menuntut kesiapan fisik dan kewaspadaan tinggi, termasuk bekerja hingga dini hari demi menjaga pasokan BBM tetap aman.

“Apresiasi ini kami berikan karena AMT merupakan garda terdepan penyaluran BBM. Mereka siap beroperasi 24 jam di Fuel Terminal Malang dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi di lapangan, termasuk kemacetan serta peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur,” jelas Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi.