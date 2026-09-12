Pertamina Patra Niaga Bangun Ekosistem Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Guwosari

jpnn.com, BANTUL - Program Go Sari yang dibina Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Rewulu sejak 2023 memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Guwosari, masyarakat tidak hanya didorong untuk mengurangi sampah dari sumbernya, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pengelolaan hingga menciptakan nilai ekonomi.

Saat ini, TPS3R Guwosari mampu mengelola sekitar 4,5 ton sampah setiap hari dan mampu membuka green jobs bagi 27 orang pekerja, yang telah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan Program Go Sari merupakan contoh bahwa keberlanjutan dapat dibangun dari hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Bagi kami, keberlanjutan bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tetapi bagaimana upaya tersebut bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di Guwosari, kami melihat bagaimana sampah yang sebelumnya dianggap sebagai persoalan dapat dikelola menjadi peluang, membuka ruang usaha, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Mars Ega.

Menurut Mars Ega, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), ini menunjukkan keberadaan Pertamina Patra Niaga tidak hanya bertugas dalam menjaga ketahanan energi, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat memberikan economic and social value bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Tidak berhenti pada pengelolaan sampah, TPS3R Guwosari juga berkembang menjadi pusat edukasi pengelolaan lingkungan.

Sebanyak 21 instansi dan perguruan tinggi juga telah menjadikan TPS3R Guwosari sebagai lokasi pembelajaran mengenai praktik pengelolaan sampah.