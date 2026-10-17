Pertamina Patra Niaga Bangun Ruang Belajar Untuk Anak-Anak di Pesisir Sulawesi

jpnn.com, BITUNG - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Integrated Terminal (IT) Bitung bersama kelompok masyarakat binaan, relawan dan berbagai pemangku kepentingan lokal menginisiasi Rumah Anak Pesisir (RASI), program Tanggung Jawab Lingkungan Sosial (TJSL) yang merupakan ruang pendidikan nonformal.

Hadir sejak 2023, Rumah Anak Pesisir (RASI) telah menjadi ruang belajar dan bertumbuh bagi lebih dari 145 anak di kawasan Pemukiman Candi, Lingkungan III, Kelurahan Bitung Barat 1, Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Bukan hanya mengajarkan anak-anak tentang lingkungan, RASI ingin mengubah cara mereka memandang tempat tinggalnya.

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RASI menerapkan pendekatan eksperiential learning, atau pembelajaran berbasis pengalaman. Anak-anak tidak hanya duduk mendengarkan materi, tetapi diajak belajar melalui apa yang mereka lihat, lakukan, dan rasakan secara langsung. Eksplorasi lingkungan, permainan edukatif, prakarya, praktik, hingga berbagai aktivitas kreatif menjadi bagian dari proses pembelajaran.

Dengan cara tersebut, edukasi lingkungan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi diharapkan tumbuh menjadi karakter dan kebiasaan.

''Kami percaya semua orang termasuk anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama, cinta yang sama, dan kasih yang sama, oleh karena itu kami berharap mereka yang merasa tidak mendapatkan itu semua, bisa mendapatkan itu dirumah ini. Saya percaya perubahan tidak melulu mulai dari sesuatu yang besar, namun hal-hal kecil yang kita mulai dengan niat baik dan cinta yang besar bisa membawa energi kebaikan yang lebih banyak lagi," ujar Jesiska Christi Sarempa Founder Rumah Cinta Kasih

Selama berjalan, RASI telah menghadirkan lebih dari 20 rangkaian aktivitas yang dirancang untuk mendukung perkembangan anak sekaligus memperkuat kepedulian terhadap lingkungan pesisir.

Kegiatan tersebut antara lain Festival Anak Pesisir, Misi Pelestarian Pesisir, pengembangan metode pembelajaran bagi pengajar atau tutor, prakarya anak pesisir, hingga berbagai lomba dan peringatan hari besar.