Pertamina Patra Niaga Berdayakan Masyarakat Pesisir Lewat Pengembangan Produk Mangrove

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (RJBB) bersama pemerintah setempat terus mendorong pengembangan produk mangrove agar memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Itu karena mangrove bisa menjadi sumber ekonomi unggulan dan penggerak pemberdayaan masyarakat pesisir.

"Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, program ini juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Susanto August Satria, Selasa (16/9).

Salah satu upaya yang dilakukan Pertamina RJBB melalui Integrated Terminal (IT) Jakarta dengan memberdayakan masyarakat di sana.

Bersama kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi, mereka melakukan pendampingan pengolahan produk turunan mangrove menjadi makanan ringan.

"Mangrove diolah menjadi keripik dan manisan," ucapnya.

Ketua kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi, Aditya Jusendra, mengatakan dari kegiatan ini masyarakat terbantu dan mendapat wawasan baru bahwa tanaman mangrove tidak hanya berfungsi sebagai pelindung abrasi saja.

"Mangrove ternyata juga memiliki potensi ekonomi besar sebagai bahan produk olahan UMKM," kata Aditya.

Dia menambahkan, pendampingan ini memberikan keterampilan baru yang selama ini belum diketahui masyarakat di sana. Di sisi lain, juga adanya peluang menambah penghasilan keluarga.