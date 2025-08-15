Pertamina Patra Niaga Beri 1.000 Seragam Sekolah Untuk Anak Operator SPBU & Siswa Difabel
jpnn.com, JAKARTA - Pertamina bersama Pertamina Patra Niaga menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah untuk mendukung semangat belajar anak-anak dan meringankan beban keluarga prasejahtera, melalui program Seribu Seragam Sekolah Anak bersama Pertamina (SESAMA).
Kegiatan ini digelar di Kantor Pertamina Lube Oil Blending Plant (LOBP) & Grease Plant, Koja, Jakarta Utara pada Kamis (14/8).
Sebanyak 1.000 paket bantuan diberikan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang terdiri dari seragam sekolah (merah putih dan pramuka), tas ransel, sepatu, kaos kaki, botol minum, serta perlengkapan alat tulis.
Paket-paket ini diberikan kepada anak-anak operator SPBU Pertamina, pekerja bengkel Enduro di sekitar LOBP, siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Enduro Sahabat Difabel, serta keluarga prasejahtera di wilayah Jakarta Utara.
Pertamina Patra Niaga mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini, khususnya bagi anak-anak operator SPBU yang menjadi bagian dari garda terdepan layanan energi.
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza, menjelaskan dukungan kepada anak-anak operator SPBU ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap keluarga di lini terdepan layanan energi.
“Operator SPBU adalah garda terdepan yang setiap hari memastikan energi sampai ke masyarakat. Kami ingin memastikan anak-anak mereka mendapat dukungan untuk tumbuh, belajar, dan meraih cita-citanya. Inilah wujud kepedulian Pertamina Patra Niaga dalam membangun masa depan yang lebih baik, dimulai dari keluarga para Pejuang Energi,” kata Roberth.
Salah satu penerima manfaat, Teka Asmi Triyanto, Operator SPBU 34.14203 Cilincing sekaligus orang tua dari Farhan Ardianto Pratama, siswa kelas 2 SD Negeri Kebon Baru 09, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan.
