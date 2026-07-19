Pertamina Patra Niaga Beri Edukasi Lingkungan Kepada Siswa SD di Kawasan Pesisir Medan

jpnn.com, MEDAN - PT Pertamina Patra Niaga memberikan edukasi lingkungan melalui program SEKAR (Sekolah Kawasan Pesisir) di SD Negeri 068426, Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan.

Program yang telah berjalan sejak 2025 ini merupakan inisiatif edukasi lingkungan yang bertujuan meningkatkan literasi serta kepedulian siswa terhadap pelestarian lingkungan pesisir.

Melalui pendekatan learning by doing, para siswa dibekali pengetahuan sekaligus praktik langsung mengenai pengelolaan sampah, pemilahan sampah organik dan anorganik, pemanfaatan rumah kompos, daur ulang, penanaman vegetasi, hingga aksi bersih lingkungan.

Kegiatan edukasi penggunaan rumah kompos ini melibatkan 20 siswa sebagai perwakilan kelas IV, V, dan VI.

VP Corporate Communications Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan pendidikan lingkungan sejak usia dini merupakan investasi penting dalam menciptakan generasi yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan.

"Pertamina Patra Niaga meyakini upaya menjaga lingkungan perlu dimulai sejak dini. Melalui Program SEKAR, kami tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga membangun kebiasaan positif melalui praktik langsung sehingga para siswa dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat pesisir," ujar Kitty.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, siswa didorong untuk membangun kebiasaan memilah sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, serta memahami pentingnya menjaga ekosistem pesisir sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.

Sebanyak 497 siswa di SD Negeri 068426 menjadi penerima manfaat program, baik secara langsung maupun tidak langsung, bersama 26 tenaga pendidik yang turut berperan dalam membangun budaya sekolah yang peduli terhadap lingkungan.