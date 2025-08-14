Pertamina Patra Niaga Beri Kado Bulan Kemerdekaan, Ada Promo Spesial untuk Pertamina Dex

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan promo spesial Lebih Hemat Rp 300 per liter untuk produk Pertamina Dex, bahan bakar diesel unggulan dengan standar Euro 4.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Marchelino Verieza menyampaikan program Lebih Hemat Rp300/L mulai berlaku di SPBU-SPBU Pertamina yang menyediakan Pertamina Dex di seluruh Indonesia.

Promo dari subholding commercial & trading PT Pertamina (Persero) itu berlangsung selama periode 18-31 Agustus 2025, khusus bagi 5.000 konsumen yang melakukan pembelian Pertamina Dex melalui aplikasi MyPertamina tiap harinya dengan maksimal pembelian sebanyak 50 liter.

“Melalui promo ini kami ingin menyampaikan dukungan dan komitmen Pertamina kepada masyarakat Indonesia untuk menghadirkan energi dengan kualitas terbaik dan ramah lingkungan di 2911 SPBU yang melayani penjualan Pertamina Dex,” ujar Roberth dlam keterangannya, Kamis (14/8).

Lebih lanjut Roberth menjelaskan Pertamina Dex dengan standar Euro 4 memberikan performa optimal, pembakaran lebih sempurna, dan emisi yang lebih rendah.

Pertamina Dex mengandung cetane number minimal 53 dan sulfur maksimal 50 ppm, sesuai regulasi standar Euro 4. Dengan kualitas tersebut, Pertamina Dex membantu menjaga mesin tetap bersih, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi polusi udara. (mrk/jpnn)