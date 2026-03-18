Pertamina Patra Niaga Bersama Wamen ESDM Tinjau Kesiapan Distribusi Energi di Jabar

jpnn.com, PADALARANG - Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau kesiapan distribusi energi di wilayah Jawa Barat melalui kunjungan ke Fuel Terminal Padalarang, serta Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Patra Trading di kawasan Fuel Terminal Padalarang, Senin (16/3).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur distribusi BBM dan LPG dalam mendukung kebutuhan energi masyarakat menjelang periode mudik Idulfitri 1447 H di wilayah Bandung dan sekitarnya.

Dalam kegiatan ini, Direksi dan Komisaris Pertamina Patra Niaga serta para stakeholder meninjau langsung kesiapan fasilitas distribusi energi serta memastikan operasional penyaluran BBM dan LPG berjalan dengan baik untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya selama periode mudik lebaran.

“Dengan kesiapan dari Pertamina Patra Niaga, kami yakin sampai dengan puncak mudik dan arus balik ketersediaan BBM InsyaAllah akan aman. Ini merupakan bagian bagaimana kami memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan energi,” ujar Wakil Menteri ESDM, Yuliot.

Yuliot juga menyampaikan apresiasi kepada Pertamina Patra Niaga dan pihak terkait yang telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan layanan energi bagi masyarakat tetap terjaga selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman menyampaikan pihaknya terus memastikan kesiapan distribusi energi melalui Satgas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama periode mudik.

“Kami dari Pertamina Patra Niaga bertugas adalah untuk memastikan ketersediaan BBM dan elpiji sesuai dengan stok nasional minimum yang telah digariskan baik oleh BPH Migas maupun Kementerian ESDM. Untuk mengantisipasi Ramadan dan Idulfitri, Satgas telah kami aktifkan sejak 9 Maret dan kami terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM,” jelas Taufik.

Taufik menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus berupaya memastikan layanan energi tetap tersedia bagi masyarakat, termasuk melalui berbagai layanan tambahan di jalur mudik.