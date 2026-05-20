Pertamina Patra Niaga: Distribusi Energi via MT Pagerungan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan distribusi energi nasional melalui pengelolaan armada laut yang modern, efisien, dan berstandar internasional.

Salah satunya adalah MT Pagerungan yang mendukung konektivitas energi dari terminal utama seperti Balongan, Tuban, dan Tanjung Wangi serta sejumlah wilayah operasional di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Indonesia Timur.

Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto menuturkan melalui rute tersebut, kapal ini mendukung kelancaran pasokan BBM ke wilayah dengan kebutuhan energi yang terus bergerak seiring aktivitas masyarakat dan industri.

Penguatan peran MT Pagerungan juga sejalan dengan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan distribusi energi tidak hanya berjalan andal, tetapi juga semakin efisien dan memperhatikan aspek keberlanjutan.

Dalam lima tahun terakhir, kapal ini telah menjalani modernisasi melalui penerapan teknologi yang mendukung efisiensi operasional, keselamatan pelayaran, serta pengelolaan lingkungan.

Arif menyampaikan armada laut memiliki peran penting dalam memastikan energi dapat menjangkau berbagai wilayah Indonesia secara konsisten.

“Distribusi energi melalui jalur laut membutuhkan armada yang andal, adaptif, dan mampu menjawab tantangan operasional di berbagai wilayah. Melalui modernisasi kapal seperti MT Pagerungan, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat sistem logistik energi agar pasokan dapat tersalurkan secara aman, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Arif.

Dari sisi teknologi, MT Pagerungan dilengkapi sejumlah perangkat pendukung efisiensi energi, antara lain Fin Stabilizer yang membantu menjaga kestabilan kapal saat berlayar, sehingga hambatan gerak dapat dikurangi dan konsumsi bahan bakar menjadi lebih optimal.