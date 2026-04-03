Pertamina Patra Niaga Dukung Investigasi Insiden Kebakaran SPBE Swasta di Bekasi 

jpnn.com - PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen mendukung proses investigasi terkait insiden kebakaran yang melanda Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Indogas Andalan Kita di Bekasi.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Robert Dumatubun menjelaskan fasilitas yang mengalami insiden tersebut merupakan SPBE milik swasta.

Perusahaan tersebut selama ini beroperasi sebagai mitra strategis dalam rantai penyaluran LPG Pertamina untuk wilayah Bekasi.

Robert menyatakan pihaknya akan membantu dan mendukung proses investigasi yang diperlukan dalam insiden tersebut.

"Untuk SPBE tersebut adalah SPBE Swasta sebagai mitra lembaga penyalur LPG Pertamina. Kami juga bantu dan support terkait investigasi dan dorong agar langkah yang diperlukan untuk dilakukan SPBE, dapat segera dilakukan," ujar Robert saat dihubungi jpnn.com, Kamis (2/4).

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menjamin ketersediaan LPG bagi warga di wilayah Bekasi dan sekitarnya tetap terjaga.

Pihak otoritas memastikan tidak akan ada kendala distribusi akibat terhentinya operasional di titik kejadian.

Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB, Susanto August Satria menyatakan pihaknya telah mengaktifkan skema Regular Alternative Emergency (RAE).