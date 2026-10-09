Pertamina Patra Niaga Dukung Perempuan Lombok Merajut Lewat Mina Tenun

jpnn.com, LOMBOK - PT Pertamina Patra Niaga melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Bandara Internasional Lombok (BIL) menghadirkan inovasi pemberdayaan masyarakat melalui Galeri Mina Tenun di Desa Sukarara, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Program ini mengintegrasikan penguatan ekonomi perempuan penenun, pengembangan produk tenun, serta pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung akses air bersih bagi masyarakat.

Program Mina Tenun berangkat dari tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Desa Sukarara.

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Sebagian purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke kampung halaman menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan sumber penghasilan yang layak. Di sisi lain, menenun yang menjadi salah satu mata pencaharian keluarga masih menghadapi persoalan nilai jual produk, keterbatasan modal, serta ketergantungan pada pengepul.

VP Community Involvement Development Pertamina Patra Niaga Dian Hapsari Firasati menyampaikan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dengan menjawab kebutuhan nyata sekaligus memperkuat potensi ekonomi lokal.

“Melalui Galeri Mina Tenun, kami berupaya membuka akses ekonomi yang lebih baik bagi perempuan penenun, sekaligus mengembangkan potensi lokal melalui inovasi yang mengintegrasikan budaya dan energi terbarukan. Kami ingin perempuan penenun memiliki peluang untuk meningkatkan penghasilan dan membangun kemandirian ekonomi, sementara masyarakat juga dapat merasakan manfaat program dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui dukungan akses air bersih,” ujar Dian.

Sebelum program berjalan, para penenun di Desa Sukarara menghadapi keterbatasan modal dan posisi tawar dalam menjual hasil produksinya.

Sebagian penenun hanya menerima upah sekitar Rp25.000 per lembar kain. Penjualan melalui pengepul juga membuat pembayaran bergantung pada waktu produk terjual, sehingga perputaran modal untuk membeli bahan baku berikutnya menjadi terbatas.