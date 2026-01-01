Pertamina Patra Niaga Dukung Sean Gelael di GT World Challenge Asia Mandalika 2026

jpnn.com, MANDALIKA - Pertamina Patra Niaga mendukung debut spektakuler pembalap Indonesia Sean Gelael yang akan berlaga di ajang GT World Challenge Asia (GTWCA) 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 2–3 Mei 2026.

Ajang GTWCA merupakan kompetisi yang menghadirkan berbagai pabrikan otomotif dunia dengan spesifikasi GT3, sekaligus menjadi sarana bagi pabrikan untuk memamerkan performa mobil sport terbaru mereka serta mendorong perkembangan motorsport di Asia.

Kehadiran Sean sebagai local hero dalam penampilan perdananya di ajang GTWCA menjadi kebanggaan tersendiri bagi pecinta motorsport Tanah Air, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah ajang balap internasional.

Dia akan tampil bersama tim Garage 75 dengan mengendarai Ferrari 296 GT3 Evo, menandai momen pertamanya berlaga secara kompetitif di hadapan publik Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan keikutsertaan Sean di ajang internasional ini merupakan wujud dukungan Pertamina Patra Niaga terhadap talenta nasional serta ekosistem motorsport.

“Partisipasi Sean Gelael di GT World Challenge Asia Mandalika menjadi momentum yang membanggakan bagi dunia balap Indonesia, sekaligus merepresentasikan kualitas energi dan produk Pertamina yang mendukung performa di level global,” jelas Roberth.

Roberth menambahkan, Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai aktivasi bagi masyarakat, di antaranya program giveaway 100 tiket nonton langsung GTWCA kategori Grandstand A melalui akun media sosial Pertamax Series pada periode 22–27 April 2026, serta kesempatan mengikuti undian meet & greet dengan Sean Gelael dan mendapatkan merchandise eksklusif selama periode balapan berlangsung.

“Kami berharap berbagai aktivasi ini dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk turut merasakan atmosfer ajang balap internasional di Mandalika,” tambahnya.