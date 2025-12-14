Pertamina Patra Niaga Gelar Doa Bersama dan Santunan Untuk 3.000 Anak-anak

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menggelar santunan dan doa bersama untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Pertamina dengan menghadirkan anak-anak dari pondok pesantren dan Yayasan Sosial di seluruh regional perusahaan.

Untuk kegiatan santunan dan doa bersama di kantor pusat dilaksanakan pada Jumat (12/12).

Kegiatan ini dilaksanakan bersama lima pondok pesantren dan yayasan lintas agama sebagai wujud komitmen perusahaan dalam memberikan kepedulian sosial dalam keberagaman.

Adapun lima yayasan yang turut hadir pada kegiatan di kantor pusat di Jakarta meliputi Yayasan Siti Aminah Al Mu’awanah, Yayasan Amal Saya Peduli, Yayasan Yatim dan Dhuafa Ponpes Manba’ul Khairaat, Yayasan Kampus Diakonia, serta Estetika Teras Ragam (Panti Ester).

Kehadiran yayasan dari berbagai latar belakang ini mencerminkan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam merangkul keberagaman dan memperkuat nilai toleransi antar umat beragama.

Tidak hanya terpusat di Jakarta, kegiatan ini juga dilaksanakan di seluruh wilayah Regional Pertamina Patra Niaga di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di berbagai daerah tersebut, Pertamina Patra Niaga menyalurkan bantuan dan santunan kepada 3.000 anak dari pondok pesantren dan yayasan sosial yang tersebar mulai dari Sumatera hingga Maluku dan Papua.

Pelaksanaan kegiatan ini turut melibatkan pula Anak Perusahaan Pertamina Patra Niaga, yaitu Patra Logistik, Pertamina Petrochemical Trading, Pertamina Maintenance and Construction, Pertamina Lubricants, Pertamina Trading and Services, serta Pertamina Retail.